الدفاع المدني: انتشال جثمان شهيد في الخيام جنوب لبنان

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان في بيان لها الخميس ان “فرق الإنقاذ في المديريّة تواصل بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، عمليّات البحث والمسح في المناطق الّتي تعرّضت للعدوان الإسرائيلي سابقًا، وذلك بناءً على توجيهات المدير العام للدّفاع المدني بالتّكليف العميد نبيل فرح”.

وأوضح البيان ان “الفرق المختصّة تمكنت اليوم من انتشال أشلاء شهيد في بلدة الخيام، وقد نُقلت إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، تمهيدًا لإجراء الفحوص الطبيّة والقانونيّة اللّازمة، بما في ذلك فحوص الحمض النّووي (DNA) تحت إشراف الجهات المختصّة لتحديد هويّته”.

وأكدت المديرية “عزمها على مواصلة أداء واجباتها الإنسانيّة والوطنيّة بالتّعاون الوثيق مع الجيش اللّبناني حتى استكمال عمليّات البحث عن جميع المفقودين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام