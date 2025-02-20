الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها

أدى العدوان المستمر على جنين ومخيمها إلى استشهاد 26 مواطنًا، وإصابة العشرات، وتهجير آلاف المواطنين قسرًا، وفقًا لما أفادت به اللجنة الإعلامية في مخيم جنين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على المدينة ومخيمها في شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث يدخل شهره الثاني، مترافقًا مع عمليات دهم وملاحقة تنفذها أجهزة أمن السلطة لمنازل المقاومين.

وأفادت اللجنة، في بيان صدر اليوم الخميس، بأن أحداثًا ميدانية متعددة وقعت، من أبرزها إصابة سيدة فلسطينية تبلغ من العمر 50 عامًا برصاص الاحتلال في الصدر والبطن، بالقرب من دوار العودة عند المدخل الغربي لمخيم جنين. وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية إلى المخيم، ومنعت النازحين من العودة إليه، رغم التنسيق بين الارتباط الفلسطيني والاحتلال للسماح لهم بالوصول إلى منازلهم لجمع مقتنياتهم وممتلكاتهم.

واعتقلت قوات الاحتلال مجموعة من الشبان أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم في مخيم جنين، كما اقتحمت بلدة يعبد، جنوب غرب مدينة جنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات استخدم فيها الشبان الحجارة والزجاجات الفارغة.

من جهتها، تواصل أجهزة السلطة تكثيف نشاطاتها في مدينة جنين وقراها، حيث تنفذ عمليات مداهمة وملاحقة للشبان والمطاردين، في خطوة تُوصف بأنها تأتي لمساندة جيش الاحتلال في القضاء على المقاومة.

وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية مصحوبة بالجرافات وصهاريج الوقود إلى مداخل المخيم ومحيطه، كما استقدم أمس خزانات مياه، إضافة إلى غرف صغيرة تُستخدم للاتصالات الداخلية، وسط عمليات تدمير واسعة طالت المنازل والممتلكات والبنية التحتية. كما يستمر تحليق الطائرات المسيّرة على ارتفاعات منخفضة في سماء المخيم.

وتعاني مستشفيات المدينة من شُحٍّ شديدٍ في المياه، جراء استهداف الاحتلال خطوط الإمداد وتدميرها، مما أدى إلى حرمان نحو 35% من سكان المدينة من وصول المياه إليهم.

لليوم الـ24، يواصل #الجيش_الإسرائيلي عدوانه المدمر على مخيم طولكرم شمالي #الضفة_الغربية، تاركًا خلفه منازل مهدمة، وأسر مشردة، وواقعًا مأساويًا يزداد سوءًا 🗣️ رأفت داوود: الجيش الإسرائيلي يدمر كل شيء في المخيم وأجبرني على النزوح من بيتي منذ 15 يوما 🗣️ إبراهيم الضميري: كنا نعيش… pic.twitter.com/mKpWr1wB4Y — Anadolu العربية (@aa_arabic) February 19, 2025

الاحتلال يواصل هدم وحرق عشرات المباني في المخيمين دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية صوب المدينة ومخيميها، حيث نشرت جنود المشاة في الشوارع والأحياء، لا سيما في المناطق الشرقية والشمالية، ومحيط ومداخل مخيمي طولكرم ونور شمس، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية والقنابل الصوتية والضوئية والدخانية، تزامنًا مع سماع انفجارات ضخمة. كما هدم الاحتلال أكثر من 120 منزلًا بشكل كامل في مخيم جنين، متسببًا في دمار واسع طال البنية التحتية. كما انتشرت قوات الاحتلال مدعومة بالآليات العسكرية في أحياء المدينة، ونصبت الحواجز في محيط دوار اليونس في الحي الشمالي، ومفرق أبو صفية في الحي الشرقي، وفي شارع نابلس الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس. وأقدمت القوات على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات ركابها، كما نكلت بالشبان أثناء عمليات التفتيش. ولا تزال قوات الاحتلال تستولي على عدد من المنازل في الحي الشرقي للمدينة، خاصة في منطقة مفرق أبو صفية وشارع المقاطعة، حيث حولتها إلى ثكنات عسكرية ونقاط للقناصة، مع فرض حصار خانق على السكان ومنعهم من التنقل أو مغادرة منازلهم. كما استولت على منزلين في شارع نابلس المحاذي لمخيم طولكرم، ونشرت جنودها في محيطهما. وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن خالد بليدي بعد مداهمة منزله في الحي الجنوبي للمدينة. كما واصلت في مخيم طولكرم عمليات هدم المنازل وتسويتها بالأرض، ضمن مخطط احتلالي يهدف إلى هدم 14 منزلًا، بحجة فتح شارع يمتد من منطقة الوكالة إلى حارة البلاونة، مرورًا بحارات السوالمة والشهداء والخدمات. وأفادت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم بأن قوات الاحتلال هدمت 50 منزلًا بشكل كامل، وأجبرت 90% من سكان المخيم على النزوح قسرًا تحت التهديد والقوة. كما أضرمت القوات النيران في عدة منازل داخل المخيم، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منها. وأدى هذا التصعيد إلى تضرر معظم المنازل المجاورة لمواقع الهدم والحرق بسبب طبيعة البناء المتلاصق، مما ينذر بامتداد الضرر إلى آلاف المنازل الأخرى. إضافة إلى ذلك، دمرت قوات الاحتلال البنية التحتية بالكامل، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات. وكان الاحتلال قد أمهل السكان، يوم أمس الأربعاء، ساعتين فقط لإخلاء منازلهم قبل هدمها، مما دفعهم إلى النزوح في حالة من الصدمة والحزن على الدمار الذي لحق بمنازلهم وممتلكاتهم. وأظهرت مشاهد مؤلمة عائلات تفرّ على عجل، حاملة ما استطاعت من مقتنياتها من داخل منازلها التي تعرضت للهدم الجزئي، بينما كانت قوات الاحتلال تطوق المنطقة وتنشر دوريات المشاة بكثافة بين الأزقة وداخل بعض المنازل التي حوّلتها إلى مواقع عسكرية. وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال نشر دورياتها الراجلة والمحمولة في أحياء مخيم نور شمس، الذي يخضع لحصار مشدد، مع استمرار عمليات إطلاق القنابل الضوئية والرصاص الحي بكثافة. كما نفذت عمليات مداهمة واسعة للمنازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، مترافقة مع تفجيرات كبيرة داخل المخيم، خاصة في حارة المنشية. وفي الوقت نفسه، يستمر الاحتلال بإغلاق بوابة حاجز جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم، لليوم الثالث عشر على التوالي، مما أدى إلى عزل المدينة عن قرى وبلدات الكفريات، وباقي محافظات الضفة الغربية. #شاهد| الاحتلال يحرق عمارةً سكنية في حي المنشية بمخيم نور شمس خلال العدوان المتواصل على المخيم pic.twitter.com/0nqLMpZqGN

— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 20, 2025

المصدر: مواقع