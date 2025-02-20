المجلس الشيعي دعا لمشاركة واسعة في مراسم تشييع السيدين نصر الله وصفي الدين: مناسبة لإدانة العدوان الصهيوني والتمسك بالإنسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية

صدر عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى البيان الآتي:

“يدعو المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى اللبنانيين بعامة وأبناء الطائفة الشيعية بخاصة ، إلى أوسع مشاركة في مراسم تشييع الأمينين العامين لحزب الله، الشهيدين الكبيرين سماحة السيد حسن نصر الله وسماحة السيد هاشم صفي الدين ،وذلك يوم الأحد 23 شباط 2025 في بيروت ،ويوم الإثنين في 24 الجاري في بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان.

إن السيدين الشهيدين يمثلان أرقى حالات الجهاد والمقاومة في سبيل حرية الإنسان وعزته وكرامته ،وإن غيابهما بعد مسيرة طويلة من النضال، يشكل دافعا لمواصلة هذه المسيرة الإيمانية من أجل تحرير الأرض والإنسان.

إن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يعتبر هذه المشاركة مناسبة تاريخية لتأكيد وحدة الموقف تجاه الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل لبنان ،وتأكيدا جامعا على إدانة العدوان الصهيوني وتمسكا حازما بالإنسحاب الكامل لقوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام