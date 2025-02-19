مطار بيروت يستعد لاستقبال الوافدين للمشاركة في تشييع الشهيدين نصر الله وصفي الدين

يشهد مطار بيروت الدولي خلال الساعات المقبلة حركة مكثفة من الرحلات التي تقل الوافدين اللبنانيين والعرب والأجانب، للمشاركة في تشييع الشهيدين، الأمينين العامين لحزب الله، السيد حسن نصر الله، والسيد هاشم صفي الدين. وقد أصدرت شركة “الميدل إيست” تعميمًا حول الإجراءات الواجب اتباعها من قبل موظفيها لمواكبة هذه الحركة، فيما أعلنت شركات طيران عدة عن زيادة عدد رحلاتها إلى المطار، ابتداءً من يوم الجمعة.

وعلى خلاف الأعوام السابقة التي كانت فيها حركة المطار اعتيادية، يبدو أن المطار سيشهد ازدحامًا غير مسبوق، خاصة من حيث رحلات الهبوط والمسافرين المتوجهين إلى لبنان تباعًا، لا سيما بدءًا من هذه الليلة وحتى موعد انطلاق المراسم مساء الأحد.

ومن المتوقع أن تكون حركة الوصول إلى المطار كثيفة، وفقًا للجداول المعلنة من قبل شركات الطيران، حيث تسير الترتيبات التنظيمية بما يتماشى مع أهمية هذه المناسبة. وحتى الآن، يمكن القول إن اليوم كان هادئًا نسبيًا، إلا أنه من المنتظر أن تتصاعد وتيرة الحركة استعدادًا لهذا الحدث الكبير.

إقبال كثيف من العراق على المشاركة في التشييع

أشار بعض المشاركين إلى أن الأعداد الوافدة من العراق للمشاركة في التشييع تُقدَّر بعشرات الآلاف، وربما مئات الآلاف، لولا محدودية الرحلات الجوية. وأكد أحدهم أن الطلب على تذاكر السفر كان مرتفعًا للغاية، وأنه لو كانت هناك إمكانية لزيادة عدد الرحلات، لكانت الأعداد القادمة إلى لبنان أكبر بكثير.

وتستعد مختلف دول العالم لإرسال وفودها إلى لبنان عبر مطار بيروت للمشاركة في التشييع الاستثنائي يوم الأحد، وهو ما يعكس أهمية الحدث. وقد أعلنت الشركات المشغلة للمطار عن إجراءات استثنائية، من ضمنها مضاعفة ساعات العمل والبدلات المالية للعاملين في ليلة السبت وحتى منتصف ليل الأحد المقبل، لضمان استيعاب الأعداد الكبيرة من الوافدين.

ترتيبات خاصة لمواكبة الحدث

أما على مستوى اللجنة الإعلامية المكلفة بمتابعة مراسم التشييع، فقد علمت قناة “المنار” أن اجتماعًا عُقد اليوم بين اللجنة وإدارة المطار، حيث أكدت المصادر أن جميع الترتيبات تسير بسلاسة تامة، دون أي تعقيدات.

ومن المقرر أن يتم غدًا تعزيز حضور اللجان المعنية باستقبال الوافدين في المطار، مع تخصيص نقاط خاصة للنقل المباشر، لمواكبة وصول المشاركين في هذا الحدث الاستثنائي، الذي سيشهد تشييع الأمينين العامين، السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين.

بسم رب الشهداء ، بسم رب نصر الله 💛🖤#مطار_بيروت pic.twitter.com/UqibHH2XlC — ‏ الميرزا أبو هادي (@abohadi_94) February 19, 2025

زيادة الرحلات بين بغداد وبيروت ونفاد الحجوزات

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأربعاء، عن زيادة عدد الرحلات إلى بيروت ابتداءً من 21 فبراير/شباط، في حين نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر في قطاع النقل العراقي أن الرحلات الجوية بين بغداد وبيروت تكاد تكون محجوزة بالكامل هذا الأسبوع.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي استجابةً للإقبال الكبير من العراقيين على السفر إلى العاصمة اللبنانية، قبل أيام من تشييع الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، يوم الأحد المقبل.

ومن بين شركات الطيران التي تسير رحلات بين بغداد وبيروت، شركتا “الخطوط الجوية العراقية” و”طيران الشرق الأوسط”، اللتان قررتا زيادة عدد رحلاتهما هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل العراقية، ميثم الصافي، لوكالة الصحافة الفرنسية: “استجابةً للإقبال المتزايد، ستتم مضاعفة رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى بيروت، من رحلة واحدة يوميًا إلى رحلتين، اعتبارًا من 20 فبراير/شباط، مع توقع زيادة أكبر في الزخم مع اقتراب موعد التشييع.”

وأشار مصدر في “الخطوط الجوية العراقية” إلى أن “جميع مقاعد الطائرات المتجهة من بغداد إلى بيروت محجوزة بالكامل.” من جهته، أكد مصدر في “طيران الشرق الأوسط” أن الشركة قامت بزيادة عدد رحلاتها إلى بيروت بين 21 و25 فبراير/شباط، لمواكبة هذا الحدث الاستثنائي.

المصدر: موقع المنار