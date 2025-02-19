الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان: نحترم سيادة سوريا ويجب مشاركة أطياف الشعب كافة في تقرير مصير البلاد

أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على ضرورة مشاركة أطياف الشعب السوري كافة في تقرير مصير هذا البلد وعلى وحدة الأراضي السورية وذلك في تصريح له، اليوم الأربعاء، بعد مشاورات أجراها مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حول الوضع في سوريا.