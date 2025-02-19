الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان: نحترم سيادة سوريا ويجب مشاركة أطياف الشعب كافة في تقرير مصير البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 17:18

الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان: نحترم سيادة سوريا ويجب مشاركة أطياف الشعب كافة في تقرير مصير البلاد

منذ 19 mins 19 February، 2025
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لبنان
أكد  الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على ضرورة مشاركة أطياف الشعب السوري كافة في تقرير مصير هذا البلد وعلى وحدة الأراضي السورية وذلك في تصريح له، اليوم الأربعاء، بعد مشاورات أجراها مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حول الوضع في سوريا.
  قال أمير قطر إنه بحث مع الرئيس الإيراني أهمية إنجاح العملية السياسية الشاملة في سوريا.

والتقى أمير قطر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وكبارَ المسؤولين الإيرانيين لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية وسبل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)

ويرافق الأمير في الزيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بالإضافة إلى وفد رسمي.

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