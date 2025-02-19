الرئيس عون :سنحقّق الإصلاحات المطلوبة اقتصاديًّا وماليًّا واجتماعيًّا

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف اننا” سنحقّق الإصلاحات المطلوبة اقتصاديًّا وماليًّا واجتماعيًّا لضمان تجاوب الدول معنا، فالمسؤولية تقع علينا وليس على الآخرين”.

واشار امام وفد الرابطة المارونية الى ان ما حصل خلال الأشهر الماضية أصاب لبنان بأسره، ويجب أن تكون مصلحته فوق كل اعتباروأنه لا إقصاء لأحد في لبنان، فالدولة هي التي تحمي جميع الطوائف، وليس العكس،

وأمامنا فرص كثيرة مقدَّمة من الدول الشقيقة والصديقة، ومن المؤسف أن نضيّعها بسبب خلافات جانبية وحسابات فردية”، وقال:” علينا أن نعمل معًا لمصلحة بلدنا، وألَّا نلقي اللوم على الخارج”.

ولفت الى ان ما حصل في الجنوب أثَّر سلبًا على لبنان بأسره، ولا صحّة إطلاقًا للادعاء بأنّ الطائفة الشيعية محاصرة. فنحن جميعًا جسم واحد وبيئة واحدة، دفعنا ثمن الحرب ونواجه التحديات معًا، والثقة داخل المجتمع اللبناني هي الأساس.

وشدد على “حرية التعبير السلمي، لكن التجاوزات التي حدثت قبل أيام، من قطع للطرق والاعتداء على الجيش والمواطنين، هي ممارسات مرفوضة ولن تتكرر”.

المصدر: االوكالة الوطنية للاعلام