منخفض “آدم” يصل بعد الظهر ويشتد السبت.. الثلوج تلامس 400 مترًا شمالًا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا غائمًا إجمالًا مع انخفاض إضافي وملحوظ في درجات الحرارة، لتصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات، مما يؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية أحيانًا. تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا، مترافقة بعواصف رعدية، مع احتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرق. تنشط الرياح لتصل سرعتها إلى 70 كم/س، خاصةً شمال البلاد، مما يؤدي إلى ارتفاع موج البحر إلى حدود مترين قبل الظهر. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر، مع توقع انفراجات خلال الليل.

الحالة العامة:

يبدأ لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بالتأثر تدريجيًا، اعتبارًا من بعد ظهر اليوم، بمنخفض جوي قطبي المنشأ أطلقت عليه مصلحة الأرصاد الجوية اسم “آدم” (Adam)، وهو مصحوب بكتل هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. من المتوقع أن يشتد تأثيره بدءًا من صباح السبت مع دخول الكتلة الأشد برودة، حيث تشتد غزارة الأمطار ويتدنى مستوى تساقط الثلوج ليصل يوم الأحد إلى 300 متر شمال البلاد. يستمر تأثير المنخفض حتى الثلاثاء المقبل، حيث يبدأ بالانحسار التدريجي.

⚠ تحذير:

تشكّل طبقات من الجليد وتراكم الثلوج على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1000 متر، اعتبارًا من ليل الجمعة/السبت.

🔹 معدل درجات الحرارة لشهر شباط:

بيروت: بين 11 و19 درجة.

طرابلس: بين 8 و19 درجة.

زحلة: بين 3 و13 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

🔹 الأربعاء:

غائم مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الموسمية. ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارًا من الظهر ويتحول الطقس تدريجيًا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات. تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار، ومن المتوقع أن تشتد أحيانًا خلال الليل مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها إلى 60 كلم/س شمال البلاد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر.

🔹 الخميس:

غائم إجمالًا مع انخفاض إضافي وملحوظ في درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات، حيث تسوء الرؤية أحيانًا. تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا، مترافقة بعواصف رعدية، مع احتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرق. تنشط الرياح لتصل سرعتها إلى 70 كم/س، خاصةً شمال البلاد، مما يؤدي إلى ارتفاع موج البحر إلى حدود مترين قبل الظهر. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر، مع توقع انفراجات خلال الليل.

🔹 الجمعة:

غائم جزئيًا مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، مع انفراجات واسعة خلال النهار. يتكوّن الضباب على المرتفعات، وتهطل أمطار متفرقة أحيانًا، خاصة شمال البلاد، مع تساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر. يتحول الطقس تدريجيًا خلال الليل إلى غائم، وتشتد غزارة الأمطار مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة. يتدنى مستوى تساقط الثلوج مع دخول الكتلة الشديدة البرودة ليصل إلى 800 متر فجر السبت. لذا، يُنصح بتوخي الحذر من التراكمات الثلجية وعدم سلوك الطرق الجبلية إلا عند الضرورة.

🔹 السبت:

غائم إجمالًا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية بحوالي 8 درجات. يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات، وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها إلى 65 كلم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع موج البحر. تتساقط الثلوج على ارتفاع 700 متر، وتلامس ليلًا 400 متر شمالًا. لذا، يُرجى توخي الحذر عند سلوك الطرق الجبلية بسبب تراكم الثلوج الكثيف.

الرياح، البحر، والرطوبة:

🔹 درجات الحرارة:

▪ على الساحل: بين 10 و16 درجة.

▪ فوق الجبال: بين 3 و7 درجات.

▪ في الداخل: بين 4 و12 درجة.

🔹 الرياح السطحية:

جنوبية غربية، ناشطة خلال الليل، سرعتها بين 20 و65 كم/س.

🔹 الانقشاع:

متوسط خلال النهار، يسوء خلال الليل بسبب الضباب على المرتفعات.

🔹 الرطوبة النسبية على الساحل:

بين 60 و85%.

🔹 حال البحر:

▪ منخفض ارتفاع الموج إلى مائج.

▪ حرارة سطح الماء: 18 درجة.

🔹 الضغط الجوي:

763 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام