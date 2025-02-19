الصين: غزة والضفة هما الوطن الأم للشعب الفلسطيني وليستا ورقة مساومة في المقايضات السياسية

أكّد وزير الخارجيّة الصيني وانغ يي أنّ “غزة والضفة الغربية هما الوطن الأم للشعب الفلسطيني”، مشددًا على أنّهما ليستا ورقة مساومة في المقايضات السياسية.

وفي كلمة له خلال ترؤسه جلسة إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول تحسين “الحوكمة العالمية”، الثلاثاء، قال وانغ إنّه “يتعين علينا أن ندرك أن في عالمنا اليوم لا توجد قضية أوكرانيا فحسب، فهناك أيضًا العديد من النقاط الساخنة الأخرى، بما في ذلك الأزمة في غزة، والتي تتطلب أيضًا اهتمامًا من المجتمع الدولي، ولا ينبغي تهميش هذه القضايا”.

وشدد وانغ على أنّ “غزة والضفة الغربية هما الوطن الأم للشعب الفلسطيني، وليستا ورقة مساومة في المقايضات السياسية”، مؤكدًا أنّ “حكم الفلسطينيين لفلسطين هو مبدأ مهم يجب اتباعه في حكم غزة”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة دعم الإحتلال الإسرائيلي في عدوانه على الفلسطينيين.

وبين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/يناير الماضي خلّف عدوان الإحتلال الإسرائيلي بمساندة الولايات المتحدة الأمريكية، نحو 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود في غزة.

المصدر: وكالات