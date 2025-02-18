الهيئة الإسلامية للإعلام: لبث روح المقاومة في نفوس اللبنانيين للقيام بتحرير أرضهم من العدو الاسرائيلي

أشارت “الهيئة الإسلامية للإعلام” في لبنان في بيان لها الثلاثاء الى أن “العدو الاسرائيلي اعتاد على خرق الاتفاقات وانتهاك القوانين والمواثيق الدولية ولا مبرر له لإبقاء احتلاله على ذرة تراب لبنانية واحدة”.

وحيت الهيئة “الموقف اللبناني الجامع المتمثل في لقاء الرؤساء الثلاثة في بعبدا وما صدر عنه من إعلان رفض بقاء الاحتلال في أي أرض لبنانية ودعوته الدول الراعية للاتفاق للقيام بواجباتها في وجوب إلزام العدو بالتنفيذ التام لما اتفق عليه”.

واكدت الهيئة “أهمية بث روح المقاومة في نفوس اللبنانيين حتى يكون الجميع في جهوزية تامة للقيام بواجباتهم في تحرير أرضهم والدفاع عنها لاسيما ان العدو الاسرائيلي مازال متمسكا باحتلاله للأرض اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام