الدفاع المدني: انتشال جثامين 23 شهيدا من عدة قرى جنوبية حدودية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان في بيان لها الثلاثاء انتشال جثامين 23 شهيدا من بلدات مركبا وميس الجبل وكفركلا والعديسة في جنوب لبنان، ارتقوا خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان.

وقال البيان إن “فرق الإنقاذ تواصل بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح”، وتابع “في هذا الإطار، تمكنت الفرق المختصة الثلاثاء ١٨ شباط ٢٠٢٥ من انتشال جثامين ١٤ شهيدا في بلدة ميس الجبل، ٣ شهداء في بلدة مركبا، و٣ شهداء في بلدة كفركلا، بالإضافة إلى ٣ شهداء في بلدة العديسة”.

ولفت البيان الى انه “تم نقل الجثامين المنتشلة إلى مستشفيات راغب حرب، صلاح غندور ومرجعيون الحكومي، حيث ستخضع للفحوص الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوص الحمض النووي (DNA)، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هويات الشهداء”، واضاف “كما عملت فرق الإسعاف التابعة للدفاع المدني على نقل جريح من بلدة ميس الجبل الى مستشفى تبنين الحكومي أصيب جراء تعرضه لرصاص العدو الإسرائيلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام