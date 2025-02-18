“حماس” تعلن عزمها تسليم 4 جثامين أسرى الخميس و 6 أسرى أحياء السبت

أعلن رئيس حركة “حماس” خليل الحية، اليوم الثلاثاء، أن الحركة قررت تسليم 4 جثامين أسرى “إسرائيليين” يوم الخميس، تمهيدا للانخراط في المرحلة الثانية من مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف الحية أنه سيتم الإفراج عن جثمان الأسير” الإسرائيلي” بيباس، على أن تفرج “إسرائيل” يوم السبت عن من يقابلهم من الأسرى الفلسطينيين.

وتابع الحية في كلمة مصورة “قررنا تسليم 6 من أسرى الاحتلال يوم السبت المقبل”.

وأشار إلى أنه سيتم استكمال تسليم بقية الجثامين وفق المتفق عليه في الأسبوع السادس من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع الحية ” نؤكد على أن الحركةَ والمقاومة جاهزون للانخراطِ الفوري للتفاوضِ لتطبيقِ بنودِ المرحلة الثانية”.

و أكد الحية مرة أُخرى على ضرورة إلزامِ الاحتلالِ بتنفيذ جميع بنود الاتفاق كما وردت، دون استثناء أو مماطلة، خاصةً إدخال الآليات الثقيلة لنتمكن من انتشال جثامين شهداء شعبنا من تحت الأنقاض، وكذلك جثامين أسرى الاحتلال، الذين قُتلوا نتيجة القصف الصهيوني على شعبنا.

المصدر: وكالة شهاب