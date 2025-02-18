وزير الداخلية أحمد الحجار : سأكون جاهزاً للاستماع للناس

تعهد وزير الداخلية أحمد الحجار أنه سيكون جاهزاً للاستماع للناس وأن يعمل مع زملائه المعنيين ومع وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلد،جاء ذلك خلال زيارته لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.

نقل الحجار عن المفتي أنه داعم ومرحب بانتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة الجديدة، وأن الناس متأملة خيرا إن شاء الله بانطلاقة البلاد، والإصلاح وإنقاذ البلد من كل المشاكل التي مرت عليه خلال الأعوام الماضية،مؤكدا على أن التحديات كبيرة، ولكنه يؤمن أن الحكومة ككل في خدمة الناس وخدمة البلد على أفضل ما يكون.

وتابع، المواطنون ينتظرون وحقهم ان يسألوا ويطلبوا منا الكثير. نقول “الله يقدرنا” وعندنا الإرادة الكاملة أن نكون على قدر تطلعات الناس”.

أضاف الحجار: “وضعنا المفتي دريان في أجواء عمل الحكومة والأفكار وإقرار البيان الوزاري مساء أمس في جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري وإن شاء الله خلال الأسبوع القادم المثول أمام مجلس النواب للحصول على الثقة والانطلاق بالعمل الجدي بالحكومة ككل. وكان أيضاً موقف لافت لسماحته وهو التمني بتحقيق التضامن الحكومي والوزاري والعمل كفريق واحد لخدمة الناس والأساس هو خدمة الناس.

المصدر: االوكالة الوطنية للاعلام