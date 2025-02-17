بانتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.. العدو الاسرائيلي يعلن البقاء بخمس مواقع في جنوب لبنان

أعلن جيش العدو الإسرائيلي يوم الاثنين أن قواته المحتلة ستبقى في خمس “نقاط استراتيجية” في لبنان بعد انتهاء مهلة انسحابها من الجنوب يوم الثلاثاء.

وقال المتحدث العسكري الصهيوني ناداف شوشاني إنه “بناءً على الوضع الراهن، سنترك قوات محدودة منتشرة مؤقتًا في خمس نقاط استراتيجية على طول الحدود مع لبنان، بحيث نواصل الدفاع عن سكاننا ونتأكد من عدم وجود تهديد فوري”، على حد زعمه.

هذا الموقف الصهيوني، بالإضافة إلى مواصلة الخروقات، يشكّل انتهاكًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقرار الدولي رقم 1701، مما يطرح تساؤلات كبيرة حول دور اللجنة المشرفة على تطبيق الاتفاق والدول الراعية له، أي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا.

المصدر: الوكالة الصحافة الفرنسية