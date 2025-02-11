منسق اللجنة العليا لمراسم تشييع الشهيدين السيد نصرالله والسيد صفي الدين: يوم التأبين سيصنع تاريخًا جديدًا من تواريخ انتصار الدم على السيف

أعلن الشيخ علي ضاهر، منسق اللجنة العليا لمراسم تشييع الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله والشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، أن يوم التشييع “هو يوم تأبين لقائد المستضعفين في مواجهة المستكبرين، ولشهيد الانسانية في مواجهة الإمبريالية”، مضيفاً أن “هذا التشييع هو يومٌ بحجم الوطن، يومٌ يجمع ولا يفرّق”، وأن “شعار “إنا على العهد” يعني أننا متمسكون حتى الرمق الاخير بأمانة السيد”.

وخلال انطلاق المؤتمر الصحفي للجنة العليا لمراسم تشييع سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي، قال ضاهر إن “الثالث والعشرين من شباط/فبراير عام 2025 سيصنع تاريخًا جديدًا من تواريخ انتصار الدم على السيف”، مشيراً إلى أن “الفريق المختص بإرسال الدعوات والتشريفات أحصى مشاركة نحو 79 دولة من كل أرجاء العالم بين مشاركات شعبية ورسمية”.

وفي التفاصيل، قال ضاهر إن “الوقت المقدر لبرنامج التشييع هو تقريباً ساعة يتخللها كلمة للأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم”، لافتاً إلى أن “التجمع الرئيسي سيكون داخل مدينة الرئيس كَميل شمعون الرياضية وهو المكان الأنسب لاستيعاب بعض الحضور”.

وتابع ضاهر، قائلاً إن “قيادة حزب الله تقرّ تشكيل اللجنة العليا لمراسم تشييع الشهيد الأسمى والشهيد الهاشمي وهي مقسمة على 10 لجان”.

هذا وأكد ضاهر أن “يومُ وداع سيد شهداء الأمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وأخيه وسنده الأمين العام لحزب الله السيد هاشم صفي الدين، سيبقى يوماً يلهمُ الأحرار في العالم لعقود كثيرة مقبلة”.

وفي الختام، كلمة من القلب إلى سماحة الشهيد الأقدس.

المصدر: موقع المنار