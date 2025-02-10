الطقس في لبنان: غائم مع ضباب دون تعديل يُذكر في الحرارة… وثلوج على 1200 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا الثلاثاء غائمًا جزئيًا مع ضباب على المرتفعات، من دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة. تتساقط أمطار متفرقة مع بعض الانفراجات، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق.

الحالة العامة:

يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصدره البحر الأسود، مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر، مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية. ومن المتوقع أن ينحسر المنخفض تدريجيًا اعتبارًا من صباح الجمعة.

📌 ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط:

بيروت: بين 11 و19 درجة مئوية .

بين . طرابلس: بين 8 و19 درجة مئوية .

بين . زحلة: بين 3 و13 درجة مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

🔹 اليوم الإثنين: غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة، مع ضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة، تشتد أحيانًا مع حدوث برق ورعد ورياح نشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر، خاصة في المناطق الشمالية.

🔹 الثلاثاء: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات، من دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة. تتساقط أمطار متفرقة مع حدوث بعض الانفراجات، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق.

🔹 الأربعاء: غائم جزئيًا إلى غائم، دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة، مع ضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة، تشتد اعتبارًا من المساء مع حدوث برق ورعد ورياح نشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق، ويتدنّى مستوى تساقط الثلوج ليلًا ليلامس 1100 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية.

🔹 الخميس: غائم إجمالًا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، مما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية. تتساقط أمطار متفرقة، تشتد أحيانًا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها إلى 55 كم/س في المناطق الشمالية. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما فوق. تخف حدة الأمطار خلال الليل مع حدوث انفراجات واسعة.

⚠️ تحذير: نحذّر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو 1000 متر، خاصة خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

درجات الحرارة المتوقعة:

🌡 على الساحل: بين 9 و15 درجة مئوية.

🌡 فوق الجبال: بين 3 و9 درجات مئوية.

🌡 في الداخل: بين 4 و10 درجات مئوية.

عناصر الطقس الإضافية:

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و40 كم/س .

جنوبية غربية، سرعتها بين . الانقشاع: سيّئ على المرتفعات بسبب الضباب والأمطار .

سيّئ على المرتفعات بسبب . الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60% و85% .

بين . حال البحر: مائج.

مائج. حرارة سطح الماء: 19 درجة مئوية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام