كتائب القسام: نؤكد أن جيش الاحتلال سيفاجئ بالمزيد من كمائن الموت التي رآها جنوده بأم أعينهم في أزقة وشوارع الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 00:14

كتائب القسام: نؤكد أن جيش الاحتلال سيفاجئ بالمزيد من كمائن الموت التي رآها جنوده بأم أعينهم في أزقة وشوارع الضفة الغربية

منذ 50 mins 9 February، 2025
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