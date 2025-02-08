مقتل شابين خلال اللهو بمسدس حربي في بلدة حبوش جنوب لبنان

قتل شابان لبنانيان السبت خلال اللهو بسلاح فردي في بلدة جبوش قضاء النبطية جنوب لبنان، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “الشاب ب.ل.حساوي (17 عاما) كان يلهو بمسدس حربي في منزله في بلدة حبوش -النبطية، عندما انطلق طلق ناري عن طريق الخطأ، ليصيب صديقه الذي كان معه في الغرفة ويدعى ش. ج. درويش (17 عاما) اصابة قاتلة”، وتابعت “عندما شاهد حساوي صديقه درويش مضرجا بدمائه أمامه أقدم على إطلاق النار على رأسه”.

واضافت الوكالة “تم نقل جثة درويش والمصاب حساوي الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، حيث فارق حساوي الحياة متأثرا بإصابته، فيما حضرت الى مكان الحادث دورية من الادلة الجنائية ومخابرات الجيش وفتحوا تحقيقات بملابساته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام