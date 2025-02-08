ترامب: تقويض جنوب إفريقيا لسياستنا الخارجية يشكل تهديدات لأمن أمتنا وحلفائنا وشركائنا الأفارقة ومصالحنا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 02:00

ترامب: تقويض جنوب إفريقيا لسياستنا الخارجية يشكل تهديدات لأمن أمتنا وحلفائنا وشركائنا الأفارقة ومصالحنا

منذ 23 mins 8 February، 2025
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