“إسرائيل اليوم” العبرية: حماس ستنشر اليوم قائمة المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة الذين سيتم إطلاق سراحهم غداً – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2025 - 09:04

“إسرائيل اليوم” العبرية: حماس ستنشر اليوم قائمة المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة الذين سيتم إطلاق سراحهم غداً

منذ 37 mins 7 February، 2025
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