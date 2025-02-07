جنوب أفريقيا | رئيس البلاد يعرب عن قلقه من التأثير المحتمل لقرار ترامب تجميد المساعدات الخارجية

أعرب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا عن قلق بلاده من التأثير المحتمل لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد المساعدات الخارجية.

وقال رامافوسا في خطاب أمام البرلمان في كيب تاون “نحن قلقون بشأن التأثير المحتمل لقرار الحكومة الأمريكية تعليق بعض تمويلاتها لبرامج الإيدز والسل في الدول الإفريقية لمدة 90 يومًا”.

وكان قرار ترامب بتجميد المساعدات الخارجية قد أثار حالة من “الذعر” بين موظفي المساعدات في إفريقيا، حيث تم تعليق حتى برامج العلاج التجريبي لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV).

وفي الأسبوع الماضي، أمر ترامب بتعليق المساعدات الخارجية، بينما تفاخر حليفه الملياردير إيلون ماسك بأنه يضع الوكالة الأمريكية للتنمية USAID في “آلة التقطيع”.

وتضمن قرار تعليق العمل أيضًا تعليقًا لمدة 90 يومًا لبرنامج “خطة الرئيس للطوارئ لمكافحة الإيدز” (PEPFAR)، الذي يدعم أكثر من 20 مليون مريض بالإيدز و270,000 من العاملين في القطاع الصحي، وفقًا لتحليل صادر عن مؤسسة أبحاث الإيدز (amfAR).

المصدر: وكالات