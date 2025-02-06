اجتماع ثلاثي في بعبدا وسط أجواء تفاؤلية

تتجه الأنظار إلى قصر بعبدا، حيث يُعقد اجتماع ثلاثي يضمّ رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام، وسط أجواء تفاؤلية بقُرب ولادة الحكومة في الساعات القليلة المقبلة.

وأفاد مراسل المنار بأنّ “الأجواء إيجابية، والإعلان عن تشكيل الحكومة سيتم في الساعات المقبلة”.

وهذا اللقاء هو الثاني بين الرئيسين عون وسلام في أقل من 24 ساعة، قبل أن ينضمّ إليهما الرئيس برّي للمرة الأولى اليوم، بعد حلّ عُقد التشكيل.

من جهته، التقى سلام منذ بعض الوقت مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، وقال: “أكدتُ له أنني أعمل بكل ما أوتيت من قوة للإسراع في التأليف”.

المصدر: موقع المنار