الامام الخامنئي: كل فلسطين من النهر الى البحر ملك لشعب فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 13:06

الامام الخامنئي: كل فلسطين من النهر الى البحر ملك لشعب فلسطين

منذ 5 mins 6 February، 2025
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