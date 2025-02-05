حسين الموسوي: العالم يشهد سلوكا طاغوتيا غير مسبوق من قبل المسؤولين الأميركيين

رأى المستشار السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الموسوي ان “العالم يشهد اليوم سلوكا طاغوتيا غير مسبوق من قبل المسؤولين الأميركيين في تعاملهم مع الدول والشعوب، خصوصاً جيرانهم في أميركا الشمالية والجنوبية، وبالأخص الأوامر الإجرامية التي يوجهونها إلى أهلنا في غزة والضفة الغربية، القاضية بإخراجهم من أرض آبائهم وأجدادهم إلى مصر والأردن”.

وقال الموسوي في بيان له الاربعاء إن “سكوت وتفرج الأميركيين والأوروبيين الأحرار وكل العالم الحر الذي ملأ الشوارع يهتف لفلسطين ويستنكرُ حرب الإبادة المعلنة على غزة، هذا السكوت قد يخيّب آمال الذين استبشروا خيرًا بأصوات الأحرار والتي يجب أن نسمعها عاليةً في مواجهة العدوان الأمريكي – الصهيوني الجديد المستمر الذي تستنكره الوحوش”، وتابع “أمّا العرب المتخاذلون فقد أفقدونا كل أمل في عودتهم إلى أمةِ نبيهم الأكرم التي كانت خير أمةٍ أُخرجت للناس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام