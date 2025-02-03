قناة 14 العبرية: بدأ سكان الشمال بترميم وإصلاح منازلهم بعد تضررها بسبب نيران حزب الله البعض سينتظر وقتًا طويلًا للرجوع إلى منزله بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت به – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2025 - 10:36

قناة 14 العبرية: بدأ سكان الشمال بترميم وإصلاح منازلهم بعد تضررها بسبب نيران حزب الله البعض سينتظر وقتًا طويلًا للرجوع إلى منزله بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت به

منذ 1 ساعة 3 February، 2025
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