مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني: قوات العدو الإسرائيلي اعتقلت 4 مواطنين خلال اقتحام بلدة حلحول شمال الخليل في الضفة فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2025 - 10:36

مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني: قوات العدو الإسرائيلي اعتقلت 4 مواطنين خلال اقتحام بلدة حلحول شمال الخليل في الضفة فجر اليوم

منذ 2 ساعة 3 February، 2025
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