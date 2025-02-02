شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على جنين وقباطية.. وحماس: المقاومة بالضفة لن تتوقف

استشهد 4 فلسطينيين السبت وجرح عدد آخر جراء قصف للعدو الإسرائيلي استهدف مدينة جنين وبلدة قباطية جنوبها بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها “استشهد مواطنين اثنين جراء قصف إسرائيلي استهدف الحي الشرقي من مدينة جنين”، ولفتت الى أن “مواطنين آخرين استشهدا جراء قصف مركبة في قباطية”.

بدورها، قالت مصادر فلسطينية إن “طائرة مُسيّرة إسرائيلية قصفت مركبة في شارع حيوي وسط بلدة قباطية، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين”، وتابعت أن “طائرة مُسيرة أخرى قصفت دراجة نارية في الحي الشرقي من مدينة جنين، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين”.

وباستشهاد المواطنين الأربعة، يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان الاسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها منذ 12 يوما إلى 24 شهيدا، إضافة لعشرات الإصابات.

من جهته، قالت حركة حماس إن “الاحتلال الصهيوني يواصل تصعيد إجرامه بحق أبناء شعبنا، وتكثيف قصفه الهمجي على الضفة الغربية، كما شهدنا مساء اليوم(السبت) من استهداف بالطيران الحربي لبلدة قباطية جنوني جنين، في دلالة واضحة على نهجه العدواني ومحاولاته المستميتة لإيقاف مد المقاومة المتصاعدة”.

ونعت حماس في بيان لها “شهداء قباطية الأبطال الذين ارتقوا جراء هذه المجزرة الوحشية الجديدة”، واكدت أن “مد المقاومة بالضفة لن يتوقف وأن كل محاولات الاحتلال لفرض مخطط الضم والتهجير ستبوء بالفشل ولن تجلب له إلا مزيداً من الذلة والانكسار”.

وأشارت حماس الى أن “اغتيالات الاحتلال واقتحاماته المستمرة وعدوانه المكثف على جنين لليوم الثاني عشر وعلى طولكرم لليوم السادس على التوالي، لن يفلح في كسر شوكة شعبنا البطل، الذي لن يتراجع عن خيار المقاومة والتصدي حتى نيل الحرية والانعتاق من الاحتلال”، ودعت “لتوحيد كافة الجهود الوطنية والشعبية في الضفة الغربية لمزيد من الالتحام لصد هذا العدوان الغاشم ومواصلة النفير وتصعيد المواجهة، وتكثيف العمل المقاوم ضد الاحتلال ومستوطنيه”.

المصدر: فلسطين اليوم