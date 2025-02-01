عددهم 183 بينهم 111 من غزة.. الاحتلال يفرج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين ضمن صفقة “طوفان الأقصى”

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، عن الدفعة الرابعة من المعتقلين ضمن صفقة “طوفان الأقصى”، التي أُبرمت مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وتضم هذه الدفعة وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، 183 معتقلاً، من بينهم 18 أسيراً من ذوي المؤبدات، و54 من ذوي الأحكام العالية، و111 من قطاع غزة، جرى اعتقالهم بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن الأسرى الـ 111 الذين أفرج عنهم اليوم هم جزء من قائمة الـ 1000 أسير من أبناء غزة الذين تم اعتقالهم خلال العمليات العسكرية بعد السابع من أكتوبر، وذلك ضمن مراحل تنفيذ الصفقة.

وحوّلت قوات الاحتلال المنطقة القريبة من سجن “عوفر” إلى منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت تجمع ذوي المعتقلين وأطلقت تجاههم قنابل الصوت.

اللحظات الأولى لتحرر عدد من الأسرى في رام الله ضمن الدفعة الرابعة من صفقة طوفان الأحرار. pic.twitter.com/vzEidIqNri — شبكة الصحافة الفلسطينية (@Palps_net) February 1, 2025

واحتشد مئات المواطنين وذوو المعتقلين، منذ ساعات الصباح الباكر في ساحة متحف محمود درويش بمدينة رام الله، لاستقبال 32 معتقلاً تم الإفراج عنهم من سجن عوفر، رافعين العلم الفلسطيني.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، خلال استقباله للأسرى المحررين، إن نجاح الشعب الفلسطيني في انتزاع حرية أبنائه من سجون الاحتلال رغم إرادة الاحتلال الإسرائيلي، إنما له دلائل وأبعاد واضحة على قدرة شعبنا على تحرير أرضه، وتعكس إرادة الفلسطينيين الصلبة وإيمانهم العميق بحقهم في الحرية والاستقلال.

رافعين شارة النصر .. مشاهد من استقبال موكب الأسرى المحررين في رام الله؛ بعد أن حررتهم المقاومة ضمن الدفعة الرابعة من صفقة طوفان الأحرار.. pic.twitter.com/xrpp10mVs6

— فلسطين بوست (@PalpostN) February 1, 2025

من جهته، قال الأسير المحرر عطا عبد الغني من مدينة طولكرم، الذي أمضى 28 عامًا في معتقلات الاحتلال، في أولى لحظات تحرره: “للمرة الأولى نرى السماء دون شباك وأسلاك شائكة، واليوم نشاهدها بأم عين الحرية، بعد سنوات طويلة من الاعتقال”. وأكد أن فجرًا جديدًا قد بزغ للأسرى ولكل أبناء الشعب الفلسطيني، وأن الدماء التي سالت والتضحيات التي قُدّمت ستبقى شاهدة على نضال شعبنا نحو الحرية.

وأظهرت مقاطع الفيديو تجمع آلاف المواطنين الفلسطينيين لاستقبال حافلة الأسرى المحررين التي وصلت إلى بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتونيا غرب رام الله وسط الضفة الغربية، صباح اليوم السبت، في اعتداء اعتادت ارتكابه قبيل الإفراج عن الأسرى ضمن صفقة التبادل.

وذكرت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الصوتية باتجاه الأهالي في بلدة بيتونيا غرب رام الله تزامنًا مع خروج حافلة الأسرى المحررين بصفقة المقاومة.

وصول 32 أسيراً من محررين “طوفان الأحرار” إلى رام الله

وأفرجت سلطات الاحتلال، السبت، عن 32 أسيرًا فلسطينيًا من الضفة الغربية، عبر حافلة تتبع الصليب الأحمر الدولي. ووصل الأسرى إلى قصر رام الله الثقافي بمدينة رام الله، حيث كان المئات في انتظارهم، وسط رفع الأعلام الفلسطينية، وهتافات لغزة وللمقاومة.

واحتشد الفلسطينيون بالمئات، رغم كل التحذيرات التي وجهها جيش الاحتلال لأهاليهم. ورفع الأسرى المحررون إشارة النصر ولوحوا بأيديهم وسط حضور جماهيري حاشد.

وبدا الأسرى بهيئة صحية متردية وأجسام نحيلة، وظهر بعضهم عاجزًا عن المشي، وسيخضعون لفحوصات طبية أولية من طواقم طبية تتبع وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر.

وصول حافلات الأسرى المحررين من سجون الاحتلال إلى قطاع غزة ضمن الدفعة الرابعة من الصفقة

وبالتزامن، وصلت إلى قطاع غزة حافلات تقل 111 مفرجًا عنهم، من الأسرى الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر في قطاع غزة.

واليوم، أفرجت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن 3 أسرى إسرائيليين، تم مقابلهم الإفراج عن 183 أسيرًا، بينهم 18 من ذوي المؤبدات و54 من أصحاب المحكوميات العالية، و111 من أسرى قطاع غزة الذين اعتُقلوا بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد أفرجت يوم الخميس الماضي عن 110 أسرى فلسطينيين، من بينهم 32 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و48 أسيرًا يقضون أحكامًا مختلفة، و30 أسيرًا من الأطفال، بعدما أفرجت كتائب القسام عن 3 أسرى إسرائيليين و3 تايلانديين، وذلك ضمن صفقة “طوفان الأحرار”.

المصدر: مواقع