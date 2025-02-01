استقبال شعبي حاشد في رام الله للاسرى المحررين ضمن صفقة التبادل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2025 - 12:26

استقبال شعبي حاشد في رام الله للاسرى المحررين ضمن صفقة التبادل

منذ 9 mins 1 February، 2025
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