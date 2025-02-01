عـنـاويـن واسرار الـصـحـف اللبنانية الـصـادرة الـيـوم الـسـبـت 01 شـبـاط 2025

العناوين

الاخبار:

– ترامب يطلق رحلة لبنان نحو التطبيع

– هل يريد سلام إقصاء الحزب والتيار؟

– الشرع يستعد لتجنيس الفلسطينيين: هل كان أنور السادات خائناً؟

رئيس أميركا لملك الاردن: تنازل لإبنك وأشرك الفلسطينيين في الحكم

– نتنياهو ش ترامب: حرب بأدوات اخرى

الديار:

– خلافات أميركية فرنسية بشأن بقاء «اسرائيل» بالنقاط الـ 5 في الجنوب - «مكانك راوح» وغموض يحيط باجتماعات سلام… هل نضجت الطبخة؟ - التحرك الشعبي متواصل جنوباً والغارات وصلت الى وادي خالد وجنتا؟

– ماذا يريد نتنياهو من لبنان؟

– لهذه الأسباب… أورتاغوس ألغت زيارتها الى بيروت

البناء:

– تبادل رابع في غزة: 3 أسرى مقابل 183 منهم 72 من الأحكام العالية والمؤبدات

– المقاومة الإسلامية في سورية تعلن أولى عملياتها في القنيطرة.. والاحتلال يعترف

– إشكالية تمثيل القوات تعطّل ولادة الحكومة بينما سائر العقد باتت بمتناول سلام

النهار:

– الثلاثاء يرتسم مستقبل الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية والحرب في البال!

– تكثيف المشاورات الحكومية لا توقفه التحذيرات الأميركية

– بعد يومين على الكارثة الجوية في واشنطن… تحطم طائرة صغيرة في فيلادلفيا

– عملية تبادل رابعة بين “حماس” وإسرائيل اليوم

نداء الوطن:

– عون والرئيس المكلف التقيا ليلاً وتشدّد أميركي في حقيبة المالية

– نواف سلام… النجاح الأكيد

– إجراءات رقابية جديدة على النار ومنع التهريب أولوية ملحّة

ولّى زمن تعطيل “الثنائي” بالتوقيع الثالث

– الانقلاب المطلوب من “حزب الله” قاسم يُدِين نصرالله

– 200 إسم على لائحة مؤسسة لقمان سليم و”مغنية” ليس بينها

.. الاغتيالات من كامل اليوسف إلى الياس الحصروني… فمن سدّد ومن قتل؟

اللواء:

– دخول عربي على خط نزع ألغام التأليف.. وأجواء إيجابية مع «الثنائي»

– عبد العاطي يكشف عن اتصالات لسحب الاحتلال ضمن المهلة.. ومطالبة إيرانية تسهيل إقامة نازحين «سوريين – إيرانيين»!

– موازين القوى تتمظهر حكومياً.. وانهيار وقف النار مستبعد

– حملة أمنية سورية لملاحقة مطلوبين في درعا وحلب

– عثرات التشكيل: إزدواجية المعايير وصراع الأحجام والانتخابات النيابية!

عدم توزير الحزبيِّين سابقة في الديموقراطيات.. وتوجُّه لاقتراح قانون ينقضها

الجمهورية:

– فيتو أميركي على توزير “حزب الله”

– دعم مصري للعهد والتأليف

– هل سنعود الى الحرب؟

– الحكومة ستُشكل وتحديان بارزان: الإنتخابات البلدية وقانون جديد للأنتخابات

– الجمهورية تنفرد بنشر قرار القاضي بلال حلاوي في قضية اغتيال لقمان سليم

الشرق:

– رسالة دعم من السيسي.. ومساعي التشكيل في المربع الأخير

– أين وكيف ومتى قتل القائد الكبير محمد الضيف؟

الاسرار

البناء:

خفايا

-قال مسؤول بارز إن على القيادات اللبنانية التي تتوهّم تفادي العدوانيّة الإسرائيلية باعتبار حزب الله هو المشكلة أن تنظر نحو التصرف الإسرائيلي في سورية، حيث الحكم الجديد قدّم خدمات لـ”إسرائيل” فشلت هي بتحقيقها بقوتها الذاتية مثل إخراج إيران وقطع إمداد حزب الله، وحيث لا يمكن الحديث عن أي استفزاز حتى كلامي لـ”إسرائيل” من الجانب السوري وحيث حلفاء الحكم الجديد هم أصدقاء لـ”إسرائيل” وخصومه خصومها، وقد امتنع الحكم الجديد طلباً لإرضاء “إسرائيل” عن ذكر احتلال الجولان في بياناته وعن استقبال وفد مهنّئ من حركة حماس التي دفعت سابقاً ثمن دعمه قطيعة مع النظام السابق وحلفائه في محور المقاومة، ورغم ذلك لا تتوقف القوات الإسرائيلية عن التوسّع وبناء مواقع لها داخل الأراضي السورية والتوغل بحريّة في أعماق قريبة من العاصمة. وقال مهما حاولنا لن نصل إلى الأداء السوريّ وختم بالقول فلنبحث عن طريقة مختلفة.

كواليس

-قال مسؤول سابق إن اتفاق الطائف نقل القرار السياسي في الدولة من رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً وليس إلى رئيس الحكومة ما يعني أن الحكومة يجب أن تكون سياسية فلا يستطيع أن يكون وزيراً للصحة مجرد طبيب لامع وعندما تكون مناقشة قانون الانتخابات أو اتفاق وقف إطلاق النار مع “إسرائيل” أو ترسيم الحدود البحريّة مع سورية أن يعتذر لأن اختصاصه صحة وعندما يناقش ويصوّت الوزير بما يريده رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة فهو يعلن هوية سياسيّة تشبه نقاشه وتصويته بما ينسجم مع طرف حزبي أو تكتل نيابي. وهذا معنى حكومة سياسيّة يراعي توزيع التوازنات فيها حسابات طائفية وسياسية. ومن قال إن هذا يجب أن يجري على حساب كفاءات الوزراء ونزاهتهم؟

نداء الوطن:

-أجرى الرئيس المكلّف اتّصالاً بأحد الذين كانوا مرشحين إلى رئاسة الجمهورية، وهو مقيم في باريس، وعرض عليه تولّي حقيبة سيادية، لكنّ المرشح اعتذر بلباقة شاكراً للرئيس المكلّف عرضه.

-لفت متابع لعملية تشكيل الحكومة إلى أن معظم الذين عادوا من مقارّ أعمالهم في الخارج لقرب صدور مرسوم التشكيل، غادروا مجدّداً بعدما لمسوا أن الحكومة متأخرة.

-عُلم أن مرشحاً سابقاً للانتخابات النيابية في منطقة راشيا وافق على إقامة مكبّ نفايات في أرض يملكها في المنطقة، مقابل الحصول على ترخيص لكسارة قائمة وغير قانونية.

-الأمر الذي أثار امتعاض أهالي المنطقة واعتراضهم على هذه الصفقة.

اللواء:

-لم يخلُ إجتماع بين مسؤول غير مدني ومسؤول في «الثنائي» من الحدَّة على خلفية مسيرات الأعلام التي تخطت الإطار الجغرافي، الى حدّ الاحتكاك..

-تمرُّ العلاقة بفتور بين مرجع ورئيس تيار، وتطرح علامات استفهام، ضمن أجوبة غامضة..

-كشف دبلوماسي واسع الاطلاع أن هدف زيارة وزير دولة عربية فاعلة يتعلق بصعوبة رئيسية بمشروع تهجير الفلسطينيين، وتوطينهم حيث هم..

الجمهورية:

-تملأ التسريبات المتناقضة حول قضية أساسية وسائل الإعلام، حيث تعمل كل جهة على ترويج ما يصب في مصلحتها.

-ترتدي رسائل خارجية مهمة حول إنجاز مسارمعيّن، أكثر من رداء، ديبلوماسي وعسكري مباشر وغير مباشر.

-مرجع سياسي يجزم أنه خلافا ّ لكل مظاهر التعقيد والاعتراض، فإن ّ موجة التسونامي ستستمر، وأن الأمور ستمشي كما هو مرسوم لها.

المصدر: صحف