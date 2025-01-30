رويترز عن شركة أمريكان إيرلاينز: من المفترض وجود 60 راكبا في الطائرة التي تحطمت قرب مطار ريغان بواشنطن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2025 - 06:34

رويترز عن شركة أمريكان إيرلاينز: من المفترض وجود 60 راكبا في الطائرة التي تحطمت قرب مطار ريغان بواشنطن

منذ 44 mins 30 January، 2025
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