قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2025 - 03:30

قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم

منذ 24 mins 30 January، 2025
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