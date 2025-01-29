إصابتان نتيجة الاعتداء بالضرب أثناء اقتحام “جيش” الاحتلال لبلدة ميثلون قضاء جنين، وتم نقل المصابين للمستشفى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2025 - 16:42

إصابتان نتيجة الاعتداء بالضرب أثناء اقتحام “جيش” الاحتلال لبلدة ميثلون قضاء جنين، وتم نقل المصابين للمستشفى

منذ 25 mins 29 January، 2025
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