كوريا الجنوبية | اندلاع حريق في طائرة ركاب وإخلاء 176 شخصًا كانوا على متنها

شب حريق في الجزء الخلفي من طائرة ركاب في مطار بكوريا الجنوبية يوم الثلاثاء، مما اضطر إلى إخلاء 176 شخصًا كانوا على متن الطائرة، وفقًا للسلطات المحلية.

وكانت طائرة “إير بوسان” من طراز إيرباص A321، التي كانت متوجهة إلى هونغ كونغ من مطار جيمهاي الدولي في مدينة بوسان، قد اشتعلت فيها النيران حوالي الساعة 10:15 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأوضحت وزارة النقل أن 169 راكبًا و7 من أفراد الطاقم تم إجلاؤهم عبر الشرائح القابلة للنفخ، دون توضيح سبب الحريق سوى أنه نشب في الجزء الخلفي للطائرة.

وأفادت وكالة الإطفاء الوطنية بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا إصابات طفيفة خلال عملية الإخلاء، وأن الحريق تم إخماده بالكامل في الساعة 11:31 مساءً.

يُذكر أن كوريا الجنوبية شهدت الشهر الماضي أسوأ كارثة جوية على أراضيها، عندما تحطمت طائرة بوينغ 737-800 تابعة لشركة “جيجو إير” بعد هبوطها الاضطراري، مما أسفر عن مقتل 179 من بين 181 شخصًا كانوا على متن الطائرة.

المصدر: وكالات