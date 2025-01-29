المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش: أكثر من 95% نسبة الدمار بمجمع الشفاء أكبر المؤسسات الطبية في قطاع غزة خلال حرب الإبادة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2025 - 05:54

المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش: أكثر من 95% نسبة الدمار بمجمع الشفاء أكبر المؤسسات الطبية في قطاع غزة خلال حرب الإبادة

منذ 2 ساعة 29 January، 2025
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