حمية عرض مع ميقاتي “التقييم الهندسي للطرقات المتضررة في الجنوب” جراء العدوان الإسرائيلي

قال وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان علي حمية في تصريح له الاثنين “عرضنا في اجتماع اليوم مع الرئيس نجيب ميقاتي آلية عمل وزارة الأشغال العامة والنقل للقيام بأعمال الدراسة والتقييم الفني للطرقات الدولية والرئيسية والثانوية والداخلية للبلدات والقرى المتضررة بفعل العدوان في الجنوب”.

ولفت حمية الى ان “التقييم الهندسي للطرقات المتضررة يتضمن الآتي:

أولا: تقسيم الجنوب إلى مناطق من القطاع الشرقي إلى قطاع الغربي مرورا بالقطاع الأوسط لإنجاز الدراسة في أقل مدة زمنية ممكنة.

ثانيا: القيام بمسح شامل للطرقات وما لحق بها من أضرار في هيكلية الطرق، والبنى التحتية من هاتف ومياه وصرف صحي وأقنية وعبارات وجدران دعم وكهرباء.

ثالثا: التنسيق مع الإدارات المعنية كافة لإصلاح الأعطال، وفق الخدمات التي تعنى بها كل جهة قبل إعادة الطرقات إلى حالتها السابقة.

رابعا: إعداد الخرائط والمسطحات والخرائط التفصيلية للدراسة.

خامسا: إعداد دفاتر الكميات والمواصفات الفنية للتلزيم.

سادسا: تقييم الكلفة التقديرية للأعمال المطلوبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام