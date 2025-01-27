الرئيس بري: اشترطت وقفا فوريا لإطلاق النار والخروقات بالإضافة للتعهد بموضوع الأسرى

علق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاثنين على “تصريح دولة الرئيس نجيب ميقاتي بعد لقائه الوفد الأميركي، بأنه تشاور معنا حول إعطاء مهلة الى ١٨ شباط المقبل مقابل الضغط لوقف الخروقات والإعتداءات الإسرائيلية”.

وقال الرئيس بري إن ” الحقيقة أنني إشترطت وقفاً فورياً لإطلاق النار والخروقات وتدمير المنازل وغيرها بالإضافة للتعهد بموضوع الأسرى “، واضاف “كنت قد إتصلت بفخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون متمنياً عليه تبني هذا الإقتراح”.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي قد اعلن مساء الاثنين ان “الحكومة تؤكد استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار بين لبنان وجيش الإحتلال حتى 18 شباط”/فبراير المقبل”، وتابع “تشاورت مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري حول المستجدات في الجنوب، والاتصالات مع الجانب الأميركي بشأن التفاهم على وقف إطلاق النار”.

ولفت ميقاتي إلى أنه “بعد الاطلاع على تقرير لجنة مراقبة التفاهم التي تتابع تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، تؤكد الحكومة اللبنانية التزامها بسيادة لبنان وأمنه، مع استمرار العمل بتفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 شباط 2025، كما تواصل اللجنة متابعة تنفيذ كافة بنود التفاهم وقرار مجلس الأمن الدولي”.

وقال ميقاتي إنه “بناء على طلب الحكومة اللبنانية، ستبدأ الولايات المتحدة مفاوضات لإعادة المعتقلين اللبنانيين من السجون الإسرائيلية بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023”.

وفجر الأحد 26-1-2025 انتهت المهلة المحددة بـ60 يوما لانسحاب قوات جيش العدو الاسرائيلي المتوغل في جنوب لبنان، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، فيما واصل جيش العدو التواجد في بعض المناطق الحدودية بجنوب لبنان، في خرق صريح للاتفاق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام