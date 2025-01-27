الشيخ نعيم قاسم: الثنائي الوطني انجز الخيار الرئاسي التوافقي من خلال انتخاب الرئيس جوزاف عون ولولا مشاركة الثنائي لما تم انتخاب الرئيس بهذه الصورة المعبرة عن الوحدة الوطنية وهذه قوة للثنائي الوطني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 27 2025 - 20:02

الشيخ نعيم قاسم: الثنائي الوطني انجز الخيار الرئاسي التوافقي من خلال انتخاب الرئيس جوزاف عون ولولا مشاركة الثنائي لما تم انتخاب الرئيس بهذه الصورة المعبرة عن الوحدة الوطنية وهذه قوة للثنائي الوطني

منذ 41 mins 27 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة