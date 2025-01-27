كلمة مرتقبة للأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم عند الساعة ٦:٣٠ مساء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 15:26

كلمة مرتقبة للأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم عند الساعة ٦:٣٠ مساء

منذ 46 mins 27 January، 2025
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