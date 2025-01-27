قناة 12 العبرية: أهالي بلدة حولا جنوب لبنان عند الحدود مع “إسرائيل” يعودون إلى قريتهم رافعين أعلام حزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 27 2025 - 12:20

قناة 12 العبرية: أهالي بلدة حولا جنوب لبنان عند الحدود مع “إسرائيل” يعودون إلى قريتهم رافعين أعلام حزب الله

منذ 34 mins 27 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة