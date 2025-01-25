فرحة فلسطينية في غزة والضفة باطلاق سراح 200 أسير من سجون الاحتلال

عمّت الاحتفالات مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية خلال استقبال الأسرى المحررين من سجون الاحتلال ضمن صفقة التبادل مع المقاومة.

احتشد الآلاف في مدينة رام الله استقبالاً للأسرى المحررين، رافعين رايات حركة حماس ومرددين الهتافات الداعمة لكتائب القسام، رغم قيام أجهزة السلطة بمصادرة رايات حماس.

وامتدت الاحتفالات إلى القرى والبلدات في الضفة، حيث كان في استقبال الأسرى المحررين المئات من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين صدحت حناجرهم بهتافات: “تحية للكتائب عز الدين” و”حط السيف قبال السيف إحنا رجال محمد الضيف”.

كذلك استقبل أهالي القدس عددًا من الأسرى المفرج عنهم، رغم تهديدات الاحتلال بمنع إقامة استقبال للأسرى. وكانت أجهزة أمن السلطة قد أزالت رايات لحركة حماس والجهاد الإسلامي خلال استقبال أسرى محررين في قلقيلية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات في الضفة الغربية والقدس، وقمعت المتواجدين لاستقبال الأسرى، واعتقلت عددًا من أقرباء الأسرى في القدس.

وأفرجت قوات الاحتلال عن 200 أسير فلسطيني في إطار صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، وجلّ المفرج عنهم من أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية. وانطلقت ثلاث حافلات تقل 114 أسيرًا محررًا من سجن عوفر إلى رام الله، فيما اتجهت حافلة الأسرى المبعدين إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لتسليمهم إلى الجانب المصري.

القسام تسلم 4 مجندات إسرائيليات

سلّمت كتائب القسام، اليوم السبت، أربع أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر الدولي في مدينة غزة، في إطار عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وتمت عملية التسليم في ميدان فلسطين وسط غزة، وسط انتشار عدد كبير من مقاتلي كتائب القسام وسرايا القدس.

وظهرت المجندات بالزي العسكري وبصحة جيدة إلى جانب عناصر من المقاومة على منصة أقيمت في الميدان، وشهدت توقيع اتفاق التسليم بين ممثل للقسام وآخر من الصليب الأحمر.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلّم الصليب الأحمر للمجندات، مشيرًا إلى أنهن في طريقهن إلى قواته داخل قطاع غزة. ونُقلت المجندات على متن أربع مركبات للصليب الأحمر، إذ أقلت كل مركبة واحدة من المفرج عنهن.

والمجندات الأربع هن: كارينا أرئيف، ودانييل غلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباغ، بحسب القائمة التي نشرتها كتائب القسام أمس الجمعة.

وأظهرت المشاهد احتشاد آلاف الفلسطينيين في ميدان فلسطين لحضور عملية التسليم. وتضمنت عملية تبادل الأسرى سلة متكاملة من الرسائل الإعلامية والعسكرية والسياسية.

المصدر: موقع المنار +مواقع