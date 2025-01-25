الجيش اللبناني يعلن الانتشار في بلدات القوزح ودبل وحانين وبيت ليف – بنت جبيل في القطاع الأوسط بعد انسحاب العدو الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2025 - 18:46

الجيش اللبناني يعلن الانتشار في بلدات القوزح ودبل وحانين وبيت ليف – بنت جبيل في القطاع الأوسط بعد انسحاب العدو الإسرائيلي

منذ 36 mins 25 January، 2025
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