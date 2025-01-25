 المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 3 جنود إسرائيليين من وحدة “إيغوز” بينهم إصابة خطيرة خلال الاشتباكات في جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2025 - 17:16

 المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 3 جنود إسرائيليين من وحدة “إيغوز” بينهم إصابة خطيرة خلال الاشتباكات في جنين

منذ 22 mins 25 January، 2025
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