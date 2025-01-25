ترقب للدفعة الثانية من تبادل الأسرى وعودة النازحين لشمال غزة

في اليوم السابع من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يُنتظر أن تتم اليوم السبت عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية “حماس” والاحتلال الإسرائيلي ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، كما تبدأ عودة النازحين إلى ديارهم في شمالي القطاع.

وفي التفاصيل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول قوله إن فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة في طريقه لاستلام الأسيرات الإسرائيليات من حركة “حماس”. في حين قالت وزارة الداخلية في القطاع إنها أكملت الاستعدادات لتسهيل عودة النازحين من جنوب القطاع إلى محافظتي غزة والشمال.

وكانت كتائب القسام أعلنت أنها ستفرج اليوم عن 4 مجندات إسرائيليات. وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام في بيان إن المجندات الإسرائيليات اللواتي سيفرج عنهن ضمن الجزء الثاني من اتفاق وقف إطلاق النار هنّ “كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج”.

وفي السياق، انتشر عناصر كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”)، وسرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) بميدان فلسطين وسط مدينة غزة، استعداداً لبدء عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات في قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن “عائلات الأسيرات الإسرائيليات الأربع المقرر الإفراج عنهن تتوجه لمنطقة رعيم استعداداً للقائهن”. كما قالت “القناة 12” الإسرائيلية إن الاستعدادات تجري لإطلاق سراح سجناء فلسطينيين من سجن كتسعوت في النقب. وأفادت القناة بإبلاغ أهالي الأسيرات بتوقع الإفراج عنهن بحدود الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي.

كما قالت وسائل إعلام العدو إنه ُطلب من أهالي الأسيرات التوجه إلى نقطة التجمع الأولى في منطقة رعيم تمهيداً لاستقبالهن.

ومن المتوقع أن يفرج كيان الاحتلال، اليوم السبت، عن 180 فلسطينياً من بينهم 30 يقضون عقوبة السجن المؤبد، في إطار استئناف تبادل الأسرى وفق المرحلة الأولى في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. في حين قالت “قناة الجزيرة” إنها حصلت على قائمة الأسرى الفلسطينيين الـ200 المقرر الإفراج عنهم اليوم السبت، وأن “من بين الأسرى الفلسطينيين الـ200 المقرر الإفراج عنهم 121 محكوم عليهم بمؤبدات و79 من ذوي الأحكام العالية”.

المصدر: مواقع إخبارية