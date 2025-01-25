مكتب إعلام الأسرى: بعد مراجعة قائمة الأسرى المنوي الإفراج عنهم اليوم ضمن المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأحرار تبين وجود خلل في عدد من الأسماء وجاري المتابعة مع الوسطاء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2025 - 09:32

مكتب إعلام الأسرى: بعد مراجعة قائمة الأسرى المنوي الإفراج عنهم اليوم ضمن المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأحرار تبين وجود خلل في عدد من الأسماء وجاري المتابعة مع الوسطاء

منذ 40 mins 25 January، 2025
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