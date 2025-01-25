مراسل المنار: تقدم دبابات واليات معادية من بلدة مركبا بإتجاه بلدة طلوسة على مشارف وادي السلوقي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 25 2025 - 09:32

مراسل المنار: تقدم دبابات واليات معادية من بلدة مركبا بإتجاه بلدة طلوسة على مشارف وادي السلوقي

منذ 51 mins 25 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة