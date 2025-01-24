فلسطين المحتلة: تجدد الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 24 2025 - 21:14

فلسطين المحتلة: تجدد الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين في الضفة الغربية

منذ 56 mins 24 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة