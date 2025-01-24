مراسل المنار: توغل قوات العدو ليلاً الى بلدة القنطرة وعمدت الى احراق عدد من السيارات وتخريب مسجد البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2025 - 10:26

مراسل المنار: توغل قوات العدو ليلاً الى بلدة القنطرة وعمدت الى احراق عدد من السيارات وتخريب مسجد البلدة

منذ 18 mins 24 January، 2025
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