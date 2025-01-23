قبل أيام على انقضاء مهلة الـ 60 يوماً.. العدو يخرق الاتفاق مجدداً وتفجير كبير في حولا

تواصل قوات العدو الإسرائيلي اعتداءاتها في جنوب لبنان، قبل أيام قليلة من انتهاء هدنة الـ60 يوماً، التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار، والذي لا يزال عرضةً للانتهاكات. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن العدو الإسرائيلي قصف بالمدفعية سهل مرجعيون، كما نفذ عملية نسف كبيرة داخل بلدة حولا.

ورصدت عدسة المنار عملية النسف في بلدة حولا.

كما احترق منزل على الأطراف الشرقية لبلدة القنطرة نتيجة قيام مروحية إسرائيلية برمي قنابل حارقة.

وفي وقت سابق اليوم، توغلت القوات الإسرائيلية في حي “راس الضهر” غرب بلدة ميس الجبل وداهمت عددًا من المنازل بمشاركة الدبابات وسط إطلاق نار باتجاه المنازل.

وأفاد مراسل المنار في جنوب لبنان بأن العدو الإسرائيلي داهم المنطقة الواقعة في الحي الغربي لبلدة ميس الجبل، حيث تحصنت دبابات ميركافا خلف المنازل، بالإضافة إلى آليات الهامفي. كما قامت القوات الإسرائيلية بحرق أحد المنازل الكبيرة في الحي.

وفي بلدة كفركلا عند الحدود مع لبنان، نفذ العدو الإسرائيلي أيضاً عملية تفجير كبيرة أدت إلى اهتزاز المنطقة بأكملها، وتصاعد الدخان الكثيف نتيجة حجم المتفجرات وكمية المواد المتفجرة التي يستخدمها الاحتلال.

وفي سياق متصل، تمكن موكب حاشد من أهالي بلدة الناقورة من الدخول إليها لتفقد المنازل والممتلكات، بإشراف ومواكبة من الجيش اللبناني، من ضمن الزيارات التي ينظمها الجيش في قرى وبلدات القطاع الغربي.

المصدر: قناة المنار