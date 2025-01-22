ترامب: لا أسعى لإيذاء روسيا وعلاقتي جيدة بالرئيس بوتين جيدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه “لا يسعى لإيذاء روسيا”، وأكد “حبه” للشعب الروسي وعلاقته الجيدة بنظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأشار إلى أن “العلاقة بينهما كانت دائماً إيجابية”.

وأضاف ترامب في تصريح له الاربعاء “لا ينبغي لنا أن ننسى أبدا أن روسيا ساعدتنا على النصر في الحرب العالمية الثانية، حيث خسرنا ما يقرب من 60 مليون إنسان في تلك العملية”، وتابع “بعد كل هذا، سأقدم لروسيا، التي يعاني اقتصادها من الانهيار، وللرئيس بوتين خدمة كبيرة للغاية”.

ودعا ترامب إلى إنهاء الحرب الحالية في اوكرانيا، وقال “استسلموا الآن، وأوقفوا هذه الحرب السخيفة لان أحوالها لن تتحسن”. وحذر من أنه “إذا لم يتم التوصل إلى صفقة قريبا، فلن يكون أمامه خيار سوى فرض مستويات عالية من الضرائب والتعرفات الجمركية والعقوبات على أي شيء تبيعه روسيا للولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى الشريكة”.

وقال ترامب إن “الحرب لم تكن لتبدأ أبدا لو كنت رئيسا”، ودعا إلى “إنهائها بأسهل طريقة”، وتابع “يمكننا أن نفعل ذلك بالطريقة السهلة، أو بالطريقة الصعبة ــ والطريقة السهلة هي الأفضل دائما”، وأضاف “لقد حان الوقت لإبرام صفقة ولا ينبغي أن نفقد المزيد من الأرواح”.

المصدر: روسيا اليوم