تقرير مصور | الإعلام الأمريكي: مشهد تسليم الأسيرات الصهيونيات في غزة رسالة تحدٍ

توقفت الصحافة الأمريكية عند مشهد الأسيرات الصهيونيات في مدينة غزة، لما يحمله من رسائل تحدٍ عسكرية وسياسية وصورة نصر للمقاومة الفلسطينية.

ولم يكن مشهد تسليم المقاومة للأسيرات الصهيونيات في ساحة السرايا، في قلب مدينة غزة، مشهداً عادياً، وفقاً للإعلام الأمريكي. فقد حمل هذا المشهد رسائل تحدٍ سياسية وعسكرية، أبرزها أنّ حركة حماس أثبتت أنها بعيدة عن التدمير، بحسب ما عنونت شبكة “سي إن إن”.

وذكرت الشبكة الأمريكية أنّ إسرائيل فشلت، في أطول حرب خاضتها، في تدمير عدوها الرئيسي “حماس”، والتي، على الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدتها، استطاعت أن تنتزع اتفاقاً لوقف إطلاق النار، وصورته على أنه انتصار لها وفشل ذريع لإسرائيل.

وأضافت “سي إن إن” أنّ مشهد تجوّل مقاتلي كتائب القسام في شوارع غزة المدمرة احتفالاً كان بمثابة تذكير بأن المقاومة لا تزال حاضرة، بعد أكثر من خمسة عشر شهراً من محاولات الإبادة الجماعية والسعي لتدميرها. وأشارت الشبكة إلى أن مجرد بقاء “حماس” يشكّل هزيمة لإسرائيل في حد ذاته.

حقيقة خلصت إليها أيضاً صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إذ قالت إن حكومة نتنياهو فشلت في تحقيق هدفها الرئيسي في العدوان على قطاع غزة، وهو تدمير حركة حماس.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الاتفاق لم يضعف مكانة الحركة، بل من المحتمل أن يعزز قوتها، حتى لو تم استبعادها من أي حكومة محلية مستقبلية. وأضافت أنّ حماس لا تزال تتمتع بجذور عميقة ودعم مستمر داخل قطاع غزة وخارجه.

المصدر: قناة المنار